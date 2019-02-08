2019-02-08T11:37:22+03:00
Общество

В Якутске состоится выставка кузнецов «Дархан Уус»

Во время мероприятия проведут мастер-класс по применению и заточке якутского ножа
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В следующие выходные, 16-17 февраля, в Якутске состоится главная выставка настоящего кузнечного искусства «Дархан Уус».

В этом году «Дархан Уус» отмечает юбилей – 10 лет. Напомним, что первую специализированную выставку якутского ножа в республике основал молодой предприниматель и меценат Серафим Попов. В память основателя его друзья и единомышленники выставку превратили в ежегодный праздник древнего кузнеческого искусства народа саха.

По традиции проводится конкурс среди участников по номинациям: «Лучший художественный нож», «Лучший охотничий нож», «Лучший кухонный нож». По итогам конкурса жюри определит победителей, которые традиционно удостоятся статуэтки Дархан Уус.

В день открытия выставки гостям представят большую коллекцию якутских клинков «Саха биилээ э» Бориса Неустроева-Мандар Уус, а знатоки продемонстрируют возможности якутского батыйа, батас и копий. На второй день также планируется проведение мастер-класса по применению и заточке якутского ножа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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