Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия игр "Дети Азии"

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-08T09:19:26+03:00

Трансляция будет вестись на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт»

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Съемочная бригада НВК «Саха» находится на Сахалине, где сегодня состоится открытие первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть красочную церемонию открытия.

Сегодня, 9 февраля, в 16 часов по якутскому времени состоится церемония открытия Игр «Дети Азии». Якутяне смогут посмотреть ее в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт».

Также ежедневно на трех якутских телеканалах в прайм-тайм будут транслироваться «Дневники Игр».

ИСТОЧНИК KP.RU