Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия игр "Дети Азии"
Трансляция будет вестись на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт»
-
Изменить размер текста:
Съемочная бригада НВК «Саха» находится на Сахалине, где сегодня состоится открытие первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть красочную церемонию открытия.
Сегодня, 9 февраля, в 16 часов по якутскому времени состоится церемония открытия Игр «Дети Азии». Якутяне смогут посмотреть ее в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт».
Также ежедневно на трех якутских телеканалах в прайм-тайм будут транслироваться «Дневники Игр».
ИСТОЧНИК KP.RU