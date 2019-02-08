2019-02-08T09:19:26+03:00
Спорт

Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть церемонию открытия игр "Дети Азии"

Трансляция будет вестись на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт»
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Съемочная бригада НВК «Саха» находится на Сахалине, где сегодня состоится открытие первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Якутяне смогут в прямом эфире посмотреть красочную церемонию открытия.

Сегодня, 9 февраля, в 16 часов по якутскому времени состоится церемония открытия Игр «Дети Азии». Якутяне смогут посмотреть ее в прямом эфире на телеканалах НВК «Саха», «Якутия24» и «Мамонт».

Также ежедневно на трех якутских телеканалах в прайм-тайм будут транслироваться «Дневники Игр».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Энергетики ЯГРЭС проведут капитальный ремонт оборудования
В школах и пригородах Якутска карантин продлили до 13 февраля
В Якутии под колесами большегруза погибла пенсионерка
В Якутии работники прииска украли золото на 6,5 млн рублей
В Якутии десять муниципалитетов получат на развитие доступной среды 9 млн рублей
В Якутии двое молодых людей ограбили парализованного пенсионера
Коммунальная авария в селе Крест-Хальджай ликвидирована без последствий
В Кысыл-Сыре за шесть лет построят 21 жилой дом
Сборную Якутии на играх «Дети Азии» возглавил 14-летний Ярослав Егоров
Жители Оленекского улуса предлагают перейти на каменное домостроение
Министр культуры Якутии ответит на вопросы якутян в прямом эфире
В Якутии увеличивается количество многодетных семей
В Якутске откроется Ледовый городок
Первую игру соревнований "Дети Азии" хоккейная сборная Якутии проведет с Туркменистаном
В Якутии вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли 9 человек