2019-02-08T08:25:10+03:00
Недвижимость

Энергетики ЯГРЭС проведут капитальный ремонт оборудования

Это не повлияет на качество выработки электрической и тепловой энергии для потребителей
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«Ремонт газотурбинной установки продлится до конца мая, – отметил заместитель главного инженера по эксплуатации ЯГРЭС-1 Виктор Васильев. – На сегодняшний день ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 располагают достаточным резервом энергомощностей, плановый ремонт оборудования не повлияет на качество выработки электрической и тепловой энергии для потребителей».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019-2020, по графику ремонтной программы в июле этого года планируется также капитальный ремонт ГТЭ-45-3.

Плановые ремонты являются неотъемлемой частью производства и проводятся с целью обеспечения надежности и эксплуатационной готовности оборудования станции.

В составе ЯГРЭС на сегодняшний день 8 газотурбинных установок и 3 газотурбогенератора общей установленной мощностью в 356 МВт. Производительность генерирующего оборудования ЯГРЭС и ЯГРЭС-2 составляет 549 МВт, что обеспечивает резерв мощности и надежность энергоснабжения Центрального энергорайона и города Якутска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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