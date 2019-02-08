2019-02-08T06:36:12+03:00
Общество

В школах и пригородах Якутска карантин продлили до 13 февраля

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутске остается превышенным
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Объявленный с 23 января в школах Якутска и пригородов карантин продлили до 13 февраля, сообщили в управлении образования Якутска.

Период карантина объявили в связи со значительным превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом. Вначале учёбу приостановили до 1 февраля, а после — продлили ещё на неделю. Сегодня решением комиссии карантин продлен еще до 13 февраля.

Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Якутске остается превышенным.

Ранее начальник управления образования Якутска Алексей Семенов сообщал, что длительный карантин не повлияет на продолжительность весенних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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