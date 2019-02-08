В Якутии под колесами большегруза погибла пенсионерка
Со слов автомобилиста, она сидела прямо на проезжей части
-
Изменить размер текста:
Водитель автомобиля «НЕФАЗ» совершил наезд на 62-летнюю женщину, которая, со слов автомобилиста, сидела прямо на проезжей части.
Трагедия случилась 7 февраля вечером в селе Крест-Хальджай Томпонского улуса. Женщина получила травмы, не совместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв. Наезд произошел в темное время суток, на месте ДТП не работала наружная осветительная установка.
Для установления всех причин и обстоятельств трагедии материалы переданы в следственные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU