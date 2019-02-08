В Якутии работники прииска украли золото на 6,5 млн рублей
УФСБ России по Якутии возбуждено уголовное в отношении двух уроженцев Читинской области, совершивших по предварительному сговору незаконное хранение и перевозку золота в крупном размере.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения УФСБ в Оймяконском районе установлено, что работник рудника «Бадран» умышленно спрятал в тайник на территории рабочего поселка природное россыпное шлиховое золото. Далее он договорился с земляком, работником этого же рудника, о перевозке золота на территорию Забайкальского края. При этом, роль каждого в совместной преступной деятельности была четко распределена.
Так, последний, осуществлявший функцию «перевозчика», находясь в отпуске, подъехал на личном автомобиле в рудник «Бадран» и забрал драгоценный металл. Спрятав золото в тайник, оборудованный в составной части транспортного средства, выехал из Оймяконского района. Сотрудниками УФСБ указанное лицо задержано на федеральной трассе «Лена». Драгметалл изъят, сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно котировке Центрального банка Российской Федерации, стоимость золота составляет около 6,5 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU