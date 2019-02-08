В Якутии десять муниципалитетов получат на развитие доступной среды 9 млн рублей

СЕГОДНЯ 04:31 2019-02-08T04:31:15+03:00

Не прошли отбор Олекминский и Вилюйский районы

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Десять муниципалитетов и два городских округа защитили программы на софинансирование из республиканского бюджета мероприятий для обеспечения доступности объектов и услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.

«По итогам работы комиссии распределены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступной среды в объеме 9 млн рублей», — сообщили в Минсоцразвития республики.

В ведомстве уточнили, что заявки муниципалитетов рассматривались с участием председателей общественных организаций инвалидов.

Средства из госбюджета получат Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Таттинский, Хангаласский улусы, а также Якутск и Жатай.

Не прошли отбор Олекминский и Вилюйский районы из-за несоответствия представленных документов установленным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU