В Якутии десять муниципалитетов получат на развитие доступной среды 9 млн рублей
Десять муниципалитетов и два городских округа защитили программы на софинансирование из республиканского бюджета мероприятий для обеспечения доступности объектов и услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.
«По итогам работы комиссии распределены субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению доступной среды в объеме 9 млн рублей», — сообщили в Минсоцразвития республики.
В ведомстве уточнили, что заявки муниципалитетов рассматривались с участием председателей общественных организаций инвалидов.
Средства из госбюджета получат Амгинский, Верхнеколымский, Горный, Кобяйский, Мегино-Кангаласский, Нюрбинский, Таттинский, Хангаласский улусы, а также Якутск и Жатай.
Не прошли отбор Олекминский и Вилюйский районы из-за несоответствия представленных документов установленным требованиям.
ИСТОЧНИК KP.RU