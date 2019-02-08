В Якутии двое молодых людей ограбили парализованного пенсионера

СЕГОДНЯ 04:26 2019-02-08T04:26:02+03:00

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В дом 72-летнего пенсионера проникли неизвестные и с применением насилия похитили пенсионные сбережения.

Прибывшим полицейским потерпевший в силу возраста и здоровья не смог описать напавших на него людей. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.

Выяснилось, что в тот день двое местных жителей 22 и 18 лет распивали спиртные напитки. Один из них вспомнил, что недавно продавал пожилому человеку ягоды и заметил, что у него имеются денежные средства. Также они знали, что пенсионер проживает один и является инвалидом. Из-за перенесенного инсульта у него парализована левая сторона тела, а также имеются проблемы со слухом и зрением.

Рано утром злоумышленники проникли в дом потерпевшего, где один из них схватил пожилого человека за горло, другой начал искать ценные вещи. Похитив деньги и якутский нож, злоумышленники скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU