В Якутии двое молодых людей ограбили парализованного пенсионера
В дом 72-летнего пенсионера проникли неизвестные и с применением насилия похитили пенсионные сбережения.
Прибывшим полицейским потерпевший в силу возраста и здоровья не смог описать напавших на него людей. Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.
Выяснилось, что в тот день двое местных жителей 22 и 18 лет распивали спиртные напитки. Один из них вспомнил, что недавно продавал пожилому человеку ягоды и заметил, что у него имеются денежные средства. Также они знали, что пенсионер проживает один и является инвалидом. Из-за перенесенного инсульта у него парализована левая сторона тела, а также имеются проблемы со слухом и зрением.
Рано утром злоумышленники проникли в дом потерпевшего, где один из них схватил пожилого человека за горло, другой начал искать ценные вещи. Похитив деньги и якутский нож, злоумышленники скрылись.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU