2019-02-07T11:57:42+03:00
Недвижимость

Коммунальная авария в селе Крест-Хальджай ликвидирована без последствий

Все обошлось без ограничений теплоподачи
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В селе Крест-Хальджай Томпонского района завершены аварийно-восстановительные работы, нарушений по теплоснабжению нет, сообщили в Госкомобеспечения республики.

«Работа котельной не останавливалась, ограничений подачи тепла к потребителям не было», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, 6 февраля по вине водителя самосвала в селе был поврежден компенсатор магистральной тепловой сети. В тот же день авария была устранена. Силами работников Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС(Я)» поврежденная ветка трубопровода отсечена задвижками, произведен слив теплоносителя. Нарушений по теплоснабжению не допущено.

На месте происшествия был развернут оперативный штаб МЧС, работала оперативная группа Томпонского пожарно-спасательного гарнизона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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