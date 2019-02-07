2019-02-07T10:16:38+03:00
Общество

В Кысыл-Сыре за шесть лет построят 21 жилой дом

Два дома начнут строить в этом году
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В рамках ликвидации аварийного жилья в вилюйском поселке Кысыл-Сыр планируют построить 21 жилой дом, два из которых начнут возводить в этом году. Об этом сообщила первый замминистра строительства республики Галина Новикова во время отчета правительства в районе.

В 2019 году стартовал следующий этап программы по ликвидации ветхого и аварийного жилья, в ходе которого должны ввести в эксплуатацию более миллиона квадратных метров жилья. В программу вошло и строительство жилых домов в Кысыл-Сыре Вилюйского района.

По словам Галины Новиковой, на территории Вилюйского района ликвидируют 154 аварийных жилых зданий. В Кысыл-Сыре за шесть лет построят 21 жилой дом, два из которых начнут возводить уже в этом году.

Она объяснила, что до первого апреля будет разработана региональная программа, а до конца года будет получено разрешение на строительство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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