Сборную Якутии на играх «Дети Азии» возглавил 14-летний Ярослав Егоров
Капитаном сборной Якутии на I международных зимних играх «Дети Азии» стал 14-летний защитник хоккейной команды Ярослав Егоров. Именно он понесет флаг республики на церемонии открытия игр 9 февраля.
При выборе капитана учитывалось мнение и детей, и тренеров. Но главным критерием являлись спортивные достижения.
Ярослав Егоров, ученик седьмого класса школы №20 Якутска и защитник хоккейной команды Якутии. Он является победителем первенства России по хоккею, не раз получал кубки как лучший защитник.
«В хоккее я с трех лет, благодаря моему папе. Сейчас мои родители мною очень гордятся. В будущем мечтаю связать свою жизнь с хоккеем и попасть в КХЛ или НХЛ», — рассказал о себе кратко юный спортсмен.
ИСТОЧНИК KP.RU