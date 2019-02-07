2019-02-07T09:02:20+03:00
Спорт

Сборную Якутии на играх «Дети Азии» возглавил 14-летний Ярослав Егоров

Именно он понесет флаг республики на церемонии открытия игр 9 февраля
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--Фото: ЯСИА
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Капитаном сборной Якутии на I международных зимних играх «Дети Азии» стал 14-летний защитник хоккейной команды Ярослав Егоров. Именно он понесет флаг республики на церемонии открытия игр 9 февраля.

При выборе капитана учитывалось мнение и детей, и тренеров. Но главным критерием являлись спортивные достижения.

Ярослав Егоров, ученик седьмого класса школы №20 Якутска и защитник хоккейной команды Якутии. Он является победителем первенства России по хоккею, не раз получал кубки как лучший защитник.

«В хоккее я с трех лет, благодаря моему папе. Сейчас мои родители мною очень гордятся. В будущем мечтаю связать свою жизнь с хоккеем и попасть в КХЛ или НХЛ», — рассказал о себе кратко юный спортсмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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