Жители Оленекского улуса предлагают перейти на каменное домостроение

СЕГОДНЯ 08:07 2019-02-07T08:07:53+03:00

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В Оленёкском районе с отчетом правительства Якутии находится рабочая группа во главе с первым вице-премьером Алексеем Колодезниковым. На встрече с населением села Оленек жители подняли вопрос о переходе в улусе на каменное строительство, так как быстровозводимые здания из легких стальных конструкций недолговечны и в них холодно зимой.

Как озвучил специалист министерства строительства республики, это вполне возможно. Району для этого необходимо разработать карьеры для добычи песка и щебня, чтобы завозить только цемент и арматуру, и организовать на месте производство каменных блоков и монолитных конструкций.

Еще один вопрос, который озвучен на отчете правительства, это реализация программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в Оленекском улусе. Всего в районе 19 тысяч квадратных метров такого жилого фонда, 11 тысяч из которых находятся в районном центре селе Оленек.

ИСТОЧНИК KP.RU