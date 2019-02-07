Министр культуры Якутии ответит на вопросы якутян в прямом эфире
Юрий Куприянов станет гостем проекта «Правительство Live»
-
Изменить размер текста:
Министр культуры Якутии Юрий Куприянов станет следующим гостем прямого эфира проекта «Правительство Live».
8 февраля в в 18:15 часов (по якутскому времени) подключайтесь к прямому эфиру в Instagram профиле @live_yakutia. Вы сможете напрямую задать любой вопрос министру культуры Якутии Юрию Куприянову. Трансляция эфира будет также вестись на канале «Якутия24».
ИСТОЧНИК KP.RU