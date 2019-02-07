2019-02-07T05:14:52+03:00
Общество

В Якутии увеличивается количество многодетных семей

В республике проживает более 26 семей с тремя и более детьми
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Количество многодетных семей в Якутии увеличилось на 1 048 и составило 26 174. В многодетных семьях республики воспитываются 85 859 детей. В 2018 году в республиканском реестре семей имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, состоит 1 601 семья.

В прошлом году в республике выдано 3100 сертификатов по выплате республиканского материнского капитала «Семья».

Кроме того, за 2018 год в республике с помощью государственной поддержки улучшили жилищные условия более 1 100 семей граждан льготных категорий. Жилье за счёт средств федеральных и республиканских социальных выплат приобрели 425 молодых семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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