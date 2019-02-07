В Якутске откроется Ледовый городок

СЕГОДНЯ 03:51 2019-02-07T03:51:26+03:00

Во время открытия состоится праздничная программа с участием звёзд якутской эстрады и розыгрышем призов

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Горка со спуском длиной в 70 метров, фигуры из снега и льда и другие зимние развлечения уже появились в парке «Северное сияние» в Якутске. В эту субботу, 9 февраля, ледовый городок откроется официально.

Горки и скульптуры сотворены якутскими мастерами. На территории парка будут работать контролеры, а около сооружений будут вывешены таблички с инструкциями.

Во время открытия состоится праздничная программа с участием звёзд якутской эстрады и розыгрышем призов. Длительность периода работы городка прогнозировать нельзя, всё зависит от погодных условий.

Среди развлечений – горки для самых смелых и маленьких, аренда снегоходов-бананов, квадроциклов, зорбов, тюбингов. На территории работает тёплое кафе, по всему парку установлены разнообразные скульптуры из снега и льда, изображающие людей, животных, мифических существ, сказочные сюжеты и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU