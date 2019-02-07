Первую игру соревнований "Дети Азии" хоккейная сборная Якутии проведет с Туркменистаном

СЕГОДНЯ 03:12 2019-02-07T03:12:57+03:00

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В Южно-Сахалинске прошла жеребьевка хоккейных команд — участников зимних игр «Дети Азии». Первую игру в группе B сборная Якутии по хоккею проведет со сборной Туркменистана в понедельник, 11 февраля, на стадионе «Арена — Сити».

Также в рамках турнира в группе B якутяне сразятся с хоккеистами Уральского федерального округа и Казахстана. Далее команды, вышедшие в полуфинал, будут бороться за место в плей-оффе. Также в рамках турнира по хоккею пройдет матч индивидуального мастерства, где каждый спортсмен на соревновательном уровне покажет свое мастерство.

Первые игры хоккейного турнира состоятся в день открытия Игр 9 февраля между командами Дальнего Востока и Кувейта, Сахалина и Японии.

Всего в турнире по хоккею в рамках первых зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» примут участия 9 команд. Самая южная страна, приславшая своих хоккеистов — Кувейт.

ИСТОЧНИК KP.RU