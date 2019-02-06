2019-02-06T11:18:04+03:00
Происшествия

В Якутии вынесен приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли 9 человек

Он проведет пять лет и шесть месяцев в колонии
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Водителя КамАЗа, по вине которого в ДТП погибли девять человек, приговорили к пяти годам и шести месяцам колонии.

Подсудимого также лишат права на управление транспортными средствами на 2,5 года. Кроме этого, суд постановил взыскать с него 2,9 млн рублей в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда.

Напомним, что трагедия произошла 8 декабря 2017 года в Мегино-Кангаласском улусе. По пути следования в районе населенного пункта Тюнгюлю у большегруза возникли технические неисправности — перестали функционировать внешние световые приборы. Водитель продолжил движение, установив на поверхность транспортного средства включенный налобный фонарь. Все это привело к столкновению с автомашиной «УАЗ». В результате ДТП 9 человек, находившихся в салоне микроавтобуса, в том числе двухлетний ребенок, от полученных травм погибли, двое получили тяжкий вред здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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