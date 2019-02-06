2019-02-06T09:45:40+03:00
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В селе Тымпы Вилюйского улуса построят новый дом культуры

Село Тымпы воспитало многих известных культурных деятелей
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«Культурная мекка» Якутии — деревня Тымпы — получит новое здание клуба. Инициатива сельчан по строительству будет поддержана правительством республики, сообщает ЯСИА. Такое решение озвучил первый вице-премьер Алексей Стручков во время отчета органов исполнительной власти в Вилюйском районе.

Село Тымпы воспитало многих известных культурных деятелей — здесь родились первая профессиональная балерина Якутии Евдокия Степанова, популярные артисты эстрады Аскалон Павлов, Алексей Егоров и многие другие. В поддержку дальнейшего культурного воспитания и образования населения принято решение построить новое здание клуба. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков во время отчета перед населением I Тогусского наслега Вилюйского улуса.

«Составьте проектно-сметную документацию типового сельского клуба за счет дивидендов «АЛРОСА», а мы затем решим вопрос строительства на средства федерального и республиканского бюджетов в рамках реализации нацпроекта», — предложил он жителям Тымпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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