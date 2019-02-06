2019-02-06T06:49:48+03:00
Общество

Житель Якутии за оскорбление коллеги пошел под суд

Он выплатит штраф в 20 тысяч рублей
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Сотрудница одного из муниципальных учреждений Намского района обратилась в правоохранительные органы с заявление о защите ее чести и достоинства.

Прокуратура Намского района провела проверку по данному факту. Установлено, что между заместителем начальника данного учреждения о сотрудницей возник спор из-за его заработной платы. Он оскорбил нецензурной бранью сотрудницу в ее же кабинете. В этот же день вспыльчивый мужчина позволил нелицеприятные выражения в адрес той же коллеги и в кабинете руководителя учреждения.

По результатам рассмотрения административного дела судом ему назначен штраф в размере 20 тысяч руб. Кроме того, по представлению прокурора района он привлечен работодателем к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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