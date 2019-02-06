В Томпонском улусе водитель самосвала повредил магистральную теплосеть

СЕГОДНЯ 05:54 2019-02-06T05:54:29+03:00

К пострадавшей ветке соцобъекты и частные дома

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Сегодня утром водитель самосвала повредил компенсатор магистральной тепловой сети, принадлежащей котельной «Новая» села Крест-Хальджай Томпонского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Дежурная аварийно-восстановительная бригада оперативно приступила к восстановительным работам поврежденного участка трубопровода. Произвели перекрытие участка сети, одновременно осуществляют слив воды из системы отопления подключенных объектов, сообщилив пресс-службе ГУП «ЖКХ РС (Я)».

К пострадавшей ветке тепломагистрали подключены школа, детский сад, другие объекты и частный сектор. Бригадами коммунальщиков проводится осмотр по всем подключенным зданиям, население проинформировано о проводимых работах.

Из районного центра выехала аварийная бригада в составе 12 человек и направлена дополнительная спецтехника в количестве трех единиц. Котельная продолжает работу в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU