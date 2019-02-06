2019-02-06T04:29:30+03:00
Происшествия

В Якутии чаще всего на уловки мобильных мошенников попадаются молодые женщины

В группу риска входят те, кто часто что-то покупает или продает в интернете
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Сотрудники подразделения по раскрытию преступлений в сфере мобильных средств связи МВД по Якутии на основе анализа преступлений, совершенных дистанционным способом, выявили портрет потерпевшего.

Чаще всего это женщина молодого или среднего возраста. Вопреки сложившемуся мнению, что жертвами мошенников являются люди пожилые, это далеко не так. В группу риска входят те, кто часто что-то покупает или продает в интернете. Что касается людей пожилого возраста, то их доля в числе потерпевших не так значительна.

В большинстве случаев преобладают схемы мошенничеств, совершаемые под предлогом аренды недвижимости, продажи и покупки товаров в сети Интернет на торговых площадках Авито, Юла, Дром, компенсации денежных средств со стороны сотовых операторов или под предлогом оказания помощи в получении кредита в банковских организациях, а также часто поступают звонки от «сотрудников служб безопасности банков».

ИСТОЧНИК KP.RU

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