СЕГОДНЯ 03:55 2019-02-06T03:55:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Стала известна цена билетов на Кубок мира по вольной борьбе в Якутске. Как сообщили ЯСИА в оргкомитете, она составит 500 и 800 рублей в зависимости от места.

«Места на центральных трибунах будут стоить 800 рублей, крайние – 500. Билет действителен в течение одного соревновательного дня», — уточнили в оргкомитете. Билеты поступят в открытую продажу за месяц до старта соревнований.

Ранее министр спорта Якутии Иннокентий Григорьев сообщил, что билеты на мероприятия Кубка мира для детей из социально незащищенных семей, воспитанников спортивных школ, занимающихся вольной борьбой, и ветеранов спорта будут бесплатными.

ИСТОЧНИК KP.RU