2019-02-06T03:18:28+03:00
Общество

В Якутии открыта «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ

Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы
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Специалисты Роспотребнадзора готовы ответить на все вопросы якутян о мерах профилактики гриппа и ОРВИ.

С 4 февраля по 18 февраля специалисты Управления Роспотребнадзора по Якутии консультируют всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа и ОРВИ, а также пояснят, чем отличаются симптомы этих заболеваний и какие меры необходимо предпринять при первых признаках недомогания.

Специалисты-эпидемиологи готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Телефоны «горячей линии»: 8-800-550-21-24 и 8(4112) 36-64-63 (с 10-00 до 17-00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00).

ИСТОЧНИК KP.RU

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