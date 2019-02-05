Глава Якутии подписал указ о комплексной программе по реабилитации и абилитации инвалидов

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-05T12:12:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В целях повышения уровня обеспеченности взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также профессионального развития и занятости глава Якутии Айсен Николаев подписал соответствующий указ.

Координатором программы определено Министерство труда и социального развития РС (Я). В рамках программных мероприятий ожидается увеличение доли инвалидов, воспользовавшихся услугами реабилитации и абилитации, а также количества реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов.

Реализация мероприятий комплексной программы должна вывести на новый уровень решение задач и проблем оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, сформировать для них дружественную жизненную среду в гражданском обществе.

Отметим, что по состоянию на 1 января 2018 года в Якутии было зарегистрировано 58 102 человек с инвалидностью, среди которых 6 283 — дети.

ИСТОЧНИК KP.RU