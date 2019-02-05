В Якутии на трассе спасли водителя, чья машина сломалась в 40-градусный мороз
В Нерюнгринском районе на трассе в 40 км от Нерюнгри спасатели эвакуировали автомобилиста, у которого сломался грузовик. В этот момент стоял 47-градусный мороз.
У автомобиля произошла поломка двигателя и грузовик заглох на повороте и подъеме проезжей части.
Спасатели установили предупреждающие знаки, отогрели пострадавшего в служебной машине, при помощи попутного транспорта припарковали грузовик на обочине и доставили водителя 1969 г.р., в Нерюнгри. От медицинской помощи мужчина отказался, сообщили в Службе спасения Республик Саха (Якутия).
Отметим, что в эти дни произошли подобные случаи в Вилюйском и Нюрбинском районах Якутии.
ИСТОЧНИК KP.RU