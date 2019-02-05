2019-02-05T10:09:19+03:00
Происшествия

В Якутии киллер 8 раз выстрелил в жертву заказного убийства

Мужчина решил "заказать" жертву из мести
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Исполнитель заказного убийства восемь раз выстрелил в жертву из пистолета. Человека решили убить из мести.

Житель Якутии, занимавшийся незаконной реализацией контрафактного алкоголя, решил «заказать» человека, который «настучал» на него в правоохранительные органы. Убийство он предложил совершить своему другу, подробно изложив план кровавой мести.

Проследив жертву до частного дома, где он проживал, киллер восемь раз выстрелил в него из пистолета с глушителем. В это время заказчик ожидал исполнения приговора в машине.

На основании вердикта присяжных заседателей оба преступника получили длительные сроки наказания — убийца приговорен к 17 годам, а его мстительный товарищ — к 13 годам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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