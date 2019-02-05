В Якутии киллер 8 раз выстрелил в жертву заказного убийства
Исполнитель заказного убийства восемь раз выстрелил в жертву из пистолета. Человека решили убить из мести.
Житель Якутии, занимавшийся незаконной реализацией контрафактного алкоголя, решил «заказать» человека, который «настучал» на него в правоохранительные органы. Убийство он предложил совершить своему другу, подробно изложив план кровавой мести.
Проследив жертву до частного дома, где он проживал, киллер восемь раз выстрелил в него из пистолета с глушителем. В это время заказчик ожидал исполнения приговора в машине.
На основании вердикта присяжных заседателей оба преступника получили длительные сроки наказания — убийца приговорен к 17 годам, а его мстительный товарищ — к 13 годам.
ИСТОЧНИК KP.RU