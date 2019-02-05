В Якутске чествовали участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина

СЕГОДНЯ 09:24 2019-02-05T09:24:51+03:00

Его поздравили с 76-летием разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинграде

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2 февраля 2019 года страна отметила 76-летие разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Это сражение считается одним из поворотных моментов в истории Второй мировой войны.

Управление социальной защиты г. Якутска совместно с Советом ветеранов г. Якутска и администрацией ГО «город Якутск» организовали выездное мероприятие – чествование участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина у него дома.

Петр Прокопьевич родился в семье рабочих в поселке Илимск Иркутской области. Когда началась Великая Отечественная война, он вместе с товарищами записался добровольцем в действующую армию и попал в третью пулеметную роту третьего батальона 960-го полка 299-ой дивизии, воевавшей в составе Донского фронта, которым руководил маршал Константин Рокоссовский. Награжден орденами Славы и Отечественной войны, медалями «За отвагу» и «За битву под Сталинградом».

ИСТОЧНИК KP.RU