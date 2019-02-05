2019-02-05T08:52:15+03:00
Общество

6 февраля в Якутии пройдет день приема граждан

Его проводят все министерства и ведомства республики
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Во всех министерствах и ведомствах республики и органах самоуправления 6 февраля с 14 до 18 часов пройдет Общереспубликанский день приема граждан.

Государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов проводят личный прием заявителей, и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видеоконференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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