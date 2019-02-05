В Якутии запущены три временных дубля цифрового эфирного телевещания Первого канала

СЕГОДНЯ 08:06 2019-02-05T08:06:53+03:00

Все программы теперь выходят в каждом регионе в одни и те же часы, но по местному времени

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РТРС начал цифровую эфирную трансляцию временных дублей «Первого канала» во всех 11 часовых поясах страны, включая три часовых пояса Якутии.

Все программы «Первого канала» теперь выходят в каждом регионе в одни и те же часы, но по местному времени.

В Якутии обозначение +6 имеют такие улусы, как Алданский, Амгинский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиганский национальный эвенкийский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Оленекский эвенкийский национальный, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский и Эвено-Бытантайский районы. Также к этой зоне относится и столица республики город Якутск. Обозначение +7 относится к Верхоянскому, Оймяконскому и Усть-Янскому районам, а +8 – Абыйскому, Аллаиховскому, Верхнеколымскому, Момскому, Нижнеколымскому и Среднеколымскому районам.

ИСТОЧНИК KP.RU