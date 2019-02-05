В Якутии запущены три временных дубля цифрового эфирного телевещания Первого канала
РТРС начал цифровую эфирную трансляцию временных дублей «Первого канала» во всех 11 часовых поясах страны, включая три часовых пояса Якутии.
Все программы «Первого канала» теперь выходят в каждом регионе в одни и те же часы, но по местному времени.
В Якутии обозначение +6 имеют такие улусы, как Алданский, Амгинский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, Вилюйский, Горный, Жиганский национальный эвенкийский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, Олекминский, Оленекский эвенкийский национальный, Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский и Эвено-Бытантайский районы. Также к этой зоне относится и столица республики город Якутск. Обозначение +7 относится к Верхоянскому, Оймяконскому и Усть-Янскому районам, а +8 – Абыйскому, Аллаиховскому, Верхнеколымскому, Момскому, Нижнеколымскому и Среднеколымскому районам.
ИСТОЧНИК KP.RU