Из-за вспышки ящура якутян призывают не покупать свинину без документов
В одном из хозяйств Хабаровского края зафиксирована вспышка ящура типа О среди свиней.
В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией на территории Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Якутии напоминает якутянам, что нельзя приобретать свинину в местах несанкционированной торговли, без сопроводительных ветеринарных документов. В любой торговой точке покупатель вправе потребовать такие документы на продукцию.
Владельцам, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, и руководителям свиноводческих предприятий республики в целях недопущения заноса возбудителя ящура необходимо соблюдать требования ветеринарных правил, в том числе не ввозить свиней и продукцию из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой республики.
ИСТОЧНИК KP.RU