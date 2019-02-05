Из-за вспышки ящура якутян призывают не покупать свинину без документов

СЕГОДНЯ 06:55 2019-02-05T06:55:45+03:00

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В одном из хозяйств Хабаровского края зафиксирована вспышка ящура типа О среди свиней.

В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией на территории Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Якутии напоминает якутянам, что нельзя приобретать свинину в местах несанкционированной торговли, без сопроводительных ветеринарных документов. В любой торговой точке покупатель вправе потребовать такие документы на продукцию.

Владельцам, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, и руководителям свиноводческих предприятий республики в целях недопущения заноса возбудителя ящура необходимо соблюдать требования ветеринарных правил, в том числе не ввозить свиней и продукцию из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой республики.

ИСТОЧНИК KP.RU