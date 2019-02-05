2019-02-05T06:55:45+03:00
Общество

Из-за вспышки ящура якутян призывают не покупать свинину без документов

Вспышка заболевания зафиксирована в Хабаровском крае
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В одном из хозяйств Хабаровского края зафиксирована вспышка ящура типа О среди свиней.

В связи с обострившейся эпизоотической ситуацией на территории Российской Федерации Управление Россельхознадзора по Якутии напоминает якутянам, что нельзя приобретать свинину в местах несанкционированной торговли, без сопроводительных ветеринарных документов. В любой торговой точке покупатель вправе потребовать такие документы на продукцию.

Владельцам, содержащих в подсобных хозяйствах свиней, и руководителям свиноводческих предприятий республики в целях недопущения заноса возбудителя ящура необходимо соблюдать требования ветеринарных правил, в том числе не ввозить свиней и продукцию из других регионов без согласования с государственной ветеринарной службой республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глава Якутии подписал указ о комплексной программе по реабилитации и абилитации инвалидов
В Якутии на трассе спасли водителя, чья машина сломалась в 40-градусный мороз
В Якутии киллер 8 раз выстрелил в жертву заказного убийства
В Якутске чествовали участника Сталинградской битвы Петра Рыбкина
6 февраля в Якутии пройдет день приема граждан
В Якутии запущены три временных дубля цифрового эфирного телевещания Первого канала
В Горном улусе произошёл разлив нефтепродуктов
В Якутске мужчина облил ацетоном знакомую и поджог
В Вилюйском районе построят трассовый пункт медпомощи
Более 600 детей-сирот будут обеспечены в Якутии жильём в 2019 году
Более 31 тысячи якутян подписались за возврат прежнего пенсионного возраста для северян
Мошенники сняли с кредитной карты якутянки более 34 тысяч рублей