2019-02-05T05:51:28+03:00
Происшествия

В Горном улусе произошёл разлив нефтепродуктов

ЧП произошло из-за халатности работника котельной
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Разлив нефтепродуктов произошел в селе Бердигестях Горного улуса из-за халатности работника котельной ГУП «ЖКХ РС (Я)» утром в прошедшее воскресенье. При перекачке топлива с ёмкости в котёл он вовремя не отключил насос. Более двух кубов нефтепродуктов разлилось на прилегающей территории.

Площадь загрязнения составила 58 кв.м. Пробы почвы отправили в лабораторию для анализа.

«Работники котельной провели откачку нефтепродуктов, убрали и сожгли загрязнённый снег и отсыпали место сорбентом. Результаты анализа почвы ожидаем в течение недели, но грунт мёрзлый, если и есть загрязнение, то небольшое», – прокомментировал ЯСИА руководитель Горной инспекции государственного экологического надзора Родион Сергеев.

На данный момент котельная работает в штатном режиме. В отношении ГУП «ЖКХ РС (Я)» возбуждено административное дело по статье «Порча земель».

ИСТОЧНИК KP.RU

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