В Якутске мужчина облил ацетоном знакомую и поджог

СЕГОДНЯ 05:21 2019-02-05T05:21:08+03:00

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В Якутске пьяный мужчина облил свою знакомую ацетоном и с помощью зажигалки поджег кофту на ней.

Жертва поджигателя быстро сняла с себя загоревшуюся кофту и потушила огонь. После неадекватный знакомый стал замахиваться на нее ножом. Женщина получила термические ожоги, которые квалифицированы как легкий вред здоровью.

Прокуратура Якутска предъявила 28-летнему неработающему жителю Магана обвинение по статьям "умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия" и "угроза убийством". .

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU