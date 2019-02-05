В Вилюйском районе построят трассовый пункт медпомощи

СЕГОДНЯ 04:29 2019-02-05T04:29:11+03:00

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Трассовый пункт построят в этом году в селе Ильбенгя Вилюйского района, которое находится в непосредственной близости от федеральной дороги.

В связи с тем, что населенный пункт находится на федеральной трассе, где часто происходят ДТП, село нуждается в дополнительном транспорте и медработниках, которые смогли бы оперативно среагировать в случае происшествия на дороге.

Представитель минздрава Вера Тарасова сообщила, что в 2019 году в селе будет построен трассовый пункт в экспериментальном режиме. Его снабдят штатом медсестер и спецмашиной. По ее словам, пункт сможет обслуживать и население села.

Сейчас в Ильбенгя работает участковая больница, старое здание которой пришло в негодность, в данный момент она переехала в приспособленное здание, кроме того, в селе есть ФАП. Ближайшая больница находится в соседнем селе Лекечен.

ИСТОЧНИК KP.RU