Более 600 детей-сирот будут обеспечены в Якутии жильём в 2019 году

СЕГОДНЯ 04:20 2019-02-05T04:20:59+03:00

На это в государственном бюджете республики предусмотрено 1,3 млрд рублей

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Более 600 детей-сирот планируется обеспечить в Якутии жильём в 2019 году. На это в государственном бюджете республики предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Об этом сообщил вице-премьер Кирилл Бычков 4 февраля в ходе отчёта правительства перед населением города Томмота Алданского района за 2018 год.

«В этом году на обеспечение жильём детей-сирот в госбюджете Якутии предусмотрен самый значительный объем средств за последнее время — 1,3 млрд рублей. На эти средства планируется обеспечить жильём более 600 детей-сирот. В Алданском районе свои квартиры получат примерно 144 человека. Району предусмотрено 97 млн рублей», – сообщил Кирилл Бычков.

По его словам, для этого будут приобретаться квартиры, как на первичном, так и вторичном рынках.

В 2018 году в Якутии свое жильё получили более 500 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU