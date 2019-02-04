Более 31 тысячи якутян подписались за возврат прежнего пенсионного возраста для северян

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-04T12:12:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии продолжается сбор подписей среди населения за возврат прежнего пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. На сегодня инициативу Федерации профсоюзов Якутии поддержали 31 417 якутян. Данные пока не предоставлены Мегино-Кангаласским, Олекминским, Усть-Майским, Томпонским улусами.

Напомним, что Федерация профсоюзов Якутии присоединилась к решению Ассоциации территориальных объединений организаций профсоюзов ДФО поддержать Обращение Генерального Совета ФНПР к правительству РФ, депутатам Госдумы РФ об исключении из перечня категорий граждан, в отношении которых предусмотрено повышение пенсионного возраста, лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

В Якутии сбор подписей будет осуществляться до 15 февраля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU