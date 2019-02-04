Мошенники сняли с кредитной карты якутянки более 34 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-04T10:55:13+03:00

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На днях в ОМВД Росии по Хангаласскому району обратилась 30-летняя жительница Покровска. Женщина пояснила полицейским, что стала жертвой мобильного мошенничества.

Незадолго до происшествия она оформила кредитную карту одного из банков, который обеспечивает доставку на дом. Женщина совершила несколько покупок с помощью карты, пока однажды к ней не поступил телефонный звонок с межрегионального номера, который начинается на «8 800».

Звонивший сообщил, что с ее банковской картой неизвестными производятся неправомерные действия, поэтому необходимо в срочном порядке заблокировать счет. Для этого обеспокоенной женщине указали назвать СVV-код, обозначенный на обратной стороне кредитки. Женщина, не успев хорошо обдумать свои действия, назвала его. Тут же с ее кредитной карты были списаны 34 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU