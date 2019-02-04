В Якутии служебная собака Лайза помогла раскрыть преступление

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-04T09:21:54+03:00

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В полицию поступило заявление от жителя Покровска о том, что из котельной его частного дома похитили электроинструменты, зимние куртки и газонокосилку. При осмотре места происшествия сотрудники обнаружили следы обуви и орудие взлома - лом.

Полицейский-кинолог пустила по следам четвероногую напарницу - служебную овчарку Лайзу. Собака привела полицейских к расположенному поблизости магазину. Позже выяснится, что злоумышленники, сбыв похищенное, приобрели в данном магазине алкоголь. Далее Лайза через проезжую часть привела полицейских к частному дому. Рядом с домом стояли четверо мужчин, одного из которых обозначила служебная собака.

Через некоторое время Лайза установила местонахождение второго подозреваемого, который скрывался в соседнем доме. Полицейскими была установлена и причастность к краже третьего лица, который также был задержан по горячим следам.

Все трое ранее привлекались уголовной ответственности. Часть похищенного имущества обнаружена и изъята по месту жительства одного из подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU