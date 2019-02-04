Якутских роботов-уборщиков презентуют в аэропорту Астаны

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-04T08:47:46+03:00

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Сегодня, 4 февраля, в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» презентуют якутских роботов-уборщиков «VeDroid". Напомним, резидент Технопарка «Якутия» – малое инновационное предприятие “Автономные технологии” — подписал первый крупный контракт на поставку 100 экземпляров.

Ранее роботов представили на акселерации Startup Kazakhstan, что позволило авторам проекта получить первых крупных заказчиков в Казахстане.

Это первый успех якутских разработчиков. Сейчас перед “Автономными технологиями” стоит задача наладить массовое производство и дальше осваивать мировой рынок.

Робот самостоятельно ориентируется в пространстве и передвигается с помощью встроенных микрокомпьютеров. При этом он экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта, что позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении, не мешая друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU