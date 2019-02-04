2019-02-04T08:47:46+03:00
Общество

Якутских роботов-уборщиков презентуют в аэропорту Астаны

Поломоечные машины будут заниматься уборкой международной воздушной гавани
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 февраля, в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» презентуют якутских роботов-уборщиков «VeDroid". Напомним, резидент Технопарка «Якутия» – малое инновационное предприятие “Автономные технологии” — подписал первый крупный контракт на поставку 100 экземпляров.

Ранее роботов представили на акселерации Startup Kazakhstan, что позволило авторам проекта получить первых крупных заказчиков в Казахстане.

Это первый успех якутских разработчиков. Сейчас перед “Автономными технологиями” стоит задача наладить массовое производство и дальше осваивать мировой рынок.

Робот самостоятельно ориентируется в пространстве и передвигается с помощью встроенных микрокомпьютеров. При этом он экономно расходует воду, очищая ее во внутреннем резервуаре для повторного использования. В управление внесены элементы искусственного интеллекта, что позволяет нескольким роботам эффективно взаимодействовать в одном помещении, не мешая друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники сняли с кредитной карты якутянки более 34 тысяч рублей
В Якутии школьник награжден медалью "За мужество в спасении"
В Якутии служебная собака Лайза помогла раскрыть преступление
В Чурапче установили первую сваю общежития института физкультуры и спорта
В Якутии врач Ленской ЦРБ попался на взятке
Известные телеведущие зачитают текст диктанта на якутском языке
После вмешательства прокуратуры чиновники Вилюйского улуса остались без дорогих автомобилей
С авиакомпании “Якутия” снимут санкции по международным перелётам
Сборная Якутии по ушу завоевала 12 золотых медалей на чемпионате ДФО
Определено место для строительства новой школы в 203 микрорайоне Якутска
В Якутске восстановили теплоснабжение 10-этажного дома
В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина
Якутия получила 93 новых автобуса для перевозки детей
Айсен Николаев выдвинул двух номинантов на премию «Якутянин года»
В Якутии владельцы дальневосточных гектаров получили поддержку на сумму более 40 млн рублей
«Открой рот»: Якутск станет частью одного из самых массовых литературных проектов страны
Карантин в школах Якутска продлен еще на неделю
В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам
Якутия получит 264 млн рублей на строительство корпуса психоневрологического интерната
Отчёт правительства Якутии впервые пройдет в прямом эфире