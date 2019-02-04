2019-02-04T07:16:45+03:00
Спорт

В Чурапче установили первую сваю общежития института физкультуры и спорта

На строительство долгожданного общежития планируется выделить 318 миллионов рублей
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Макет нового корпуса нового общежития.Макет нового корпуса нового общежития.
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1 февраля в связи с 20-летием Чурапчинского государственного института физической культуры и спорта – в спортивном микрорайоне улуса установлена свая будущего студенческого общежития на 200 мест со столовой на 100 посадочных мест.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется 31 декабря 2019 года.

«В новом общежитии мы нуждаемся с момента открытия института. Мест для размещения студентов не хватает, приходится арендовать дополнительное помещение. Оба здания ветхие», — говорит Александр Агафонников.

Он добавил, что план-макет общежития был готов еще в 2015 году. С того момента началась планомерная работа по включению объекта в федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы».

Всего на строительство долгожданного общежития планируется выделить 318 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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