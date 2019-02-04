В Якутии врач Ленской ЦРБ попался на взятке
Медик за вознаграждение оформил фиктивный больничный
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Врач Ленской центральной районной больницы оформил за денежное вознаграждение фиктивный листок нетрудоспособности. Медику предъявление обвинение в получении взятки.
После получения взятки врач был задержан сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ленскому району.
Дело направлено прокурором в суд.
Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU