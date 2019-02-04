В Якутии врач Ленской ЦРБ попался на взятке

СЕГОДНЯ 07:12 2019-02-04T07:12:15+03:00

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Врач Ленской центральной районной больницы оформил за денежное вознаграждение фиктивный листок нетрудоспособности. Медику предъявление обвинение в получении взятки.

После получения взятки врач был задержан сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ленскому району.

Дело направлено прокурором в суд.

Максимальная санкция за совершение данного преступления предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU