Известные телеведущие зачитают текст диктанта на якутском языке

СЕГОДНЯ 05:40 2019-02-04T05:40:26+03:00

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Национальная библиотека РС (Я) и СВФУ приглашают 9 февраля с 14.00 часов на акцию «Сахалыы диктант», приуроченную ко Дню якутского языка и письменности.

Акция проводится по инициативе библиотеки при поддержке СВФУ с 2014 года.

Диктант пройдет на четырех площадках библиотеки. Текст на якутском языке будет состоять из 250-300 слов, его зачитают учитель якутского языка и литературы Марианна Борисова, сотрудник библиотеки Лариса Кычкина и приглашенные медиа-персоны – телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.

7 февраля с 18.00 часов состоится консультация для подготовки к акции «Сахалыы диктант» (4 этаж библиотеки).

Место проведения: пр. Ленина, 40 (вход со стороны ул. Октябрьской).

ИСТОЧНИК KP.RU