Известные телеведущие зачитают текст диктанта на якутском языке
Национальная библиотека РС (Я) и СВФУ приглашают 9 февраля с 14.00 часов на акцию «Сахалыы диктант», приуроченную ко Дню якутского языка и письменности.
Акция проводится по инициативе библиотеки при поддержке СВФУ с 2014 года.
Диктант пройдет на четырех площадках библиотеки. Текст на якутском языке будет состоять из 250-300 слов, его зачитают учитель якутского языка и литературы Марианна Борисова, сотрудник библиотеки Лариса Кычкина и приглашенные медиа-персоны – телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.
7 февраля с 18.00 часов состоится консультация для подготовки к акции «Сахалыы диктант» (4 этаж библиотеки).
Место проведения: пр. Ленина, 40 (вход со стороны ул. Октябрьской).
ИСТОЧНИК KP.RU