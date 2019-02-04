2019-02-04T05:40:26+03:00
Общество

Известные телеведущие зачитают текст диктанта на якутском языке

9 февраля пройдет акция "Сахалыы диктант"
Поделиться:
Текст диктант зачитают телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.Текст диктант зачитают телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.
Изменить размер текста:

Национальная библиотека РС (Я) и СВФУ приглашают 9 февраля с 14.00 часов на акцию «Сахалыы диктант», приуроченную ко Дню якутского языка и письменности.

Акция проводится по инициативе библиотеки при поддержке СВФУ с 2014 года.

Диктант пройдет на четырех площадках библиотеки. Текст на якутском языке будет состоять из 250-300 слов, его зачитают учитель якутского языка и литературы Марианна Борисова, сотрудник библиотеки Лариса Кычкина и приглашенные медиа-персоны – телеведущие Олег Колесов-Талбан и Николь Егорова.

7 февраля с 18.00 часов состоится консультация для подготовки к акции «Сахалыы диктант» (4 этаж библиотеки).

Место проведения: пр. Ленина, 40 (вход со стороны ул. Октябрьской).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники сняли с кредитной карты якутянки более 34 тысяч рублей
В Якутии школьник награжден медалью "За мужество в спасении"
В Якутии служебная собака Лайза помогла раскрыть преступление
Якутских роботов-уборщиков презентуют в аэропорту Астаны
В Чурапче установили первую сваю общежития института физкультуры и спорта
В Якутии врач Ленской ЦРБ попался на взятке
После вмешательства прокуратуры чиновники Вилюйского улуса остались без дорогих автомобилей
С авиакомпании “Якутия” снимут санкции по международным перелётам
Сборная Якутии по ушу завоевала 12 золотых медалей на чемпионате ДФО
Определено место для строительства новой школы в 203 микрорайоне Якутска
В Якутске восстановили теплоснабжение 10-этажного дома
В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина
Якутия получила 93 новых автобуса для перевозки детей
Айсен Николаев выдвинул двух номинантов на премию «Якутянин года»
В Якутии владельцы дальневосточных гектаров получили поддержку на сумму более 40 млн рублей
«Открой рот»: Якутск станет частью одного из самых массовых литературных проектов страны
Карантин в школах Якутска продлен еще на неделю
В Якутии перед судом предстанет мать-кукушка с 600-тысячным долгом по алиментам
Якутия получит 264 млн рублей на строительство корпуса психоневрологического интерната
Отчёт правительства Якутии впервые пройдет в прямом эфире