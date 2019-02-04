2019-02-04T04:56:19+03:00
Общество

После вмешательства прокуратуры чиновники Вилюйского улуса остались без дорогих автомобилей

Надзорный орган обнаружила нарушение федерального закона
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Общую стоимость двух машин оценили в 5,3 млн рублей.Общую стоимость двух машин оценили в 5,3 млн рублей.
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В Вилюйском улусе отменили закупку двух автомобилей для местной администраци на сумму более 5,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Администрация улуса объявила ранее аукцион на покупку двух машин японской маркчи Toyota Camry 2018 года выпуска. Была подана единственная заявка.

Прокуратура нашла нарушение федерального закона в части «ограничения прав иных потенциальных участников торгов», а также указала на неэффективное использование бюджетных денег. Администрации Вилюйского улуса после вмешательства прокуратуры пришлось отменить покупку доростоящих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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