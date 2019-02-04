С авиакомпании “Якутия” снимут санкции по международным перелётам

СЕГОДНЯ 04:07 2019-02-04T04:07:04+03:00

В ближайшее "Якутия" снова будет выполнять заграничные рейсы.

В ближайшее время ограничение будет снято

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АК “Якутия” восстановит международные перелёты в ближайшее время, сообщил премьер-министр Владимир Солодов во время отчёта правительства в прямом эфире. Это станет толчком для развития туризма в республике.

Одним из препятствий для увеличения туристического потока в Якутию в прошлом году стало приостановление международных полётов АК “Якутия”. В ближайшее время ограничение будет снято, заявил Владимир Солодов.

“Это будет ключевым фактором для существенного роста турпотока”, — добавил зампред правительства Кирилл Бычков. По его словам, сейчас основную массу туристов в республике в количестве 200 тысяч человек составляют граждане России. Поэтому очень важно сделать поток международным.

“Важно приглашать гостей не только из ближайших стран-соседей, но и из других. Туристы будут способствовать развитию нашего малого и среднего бизнеса, который сегодня испытывает ряд сложностей”, — отметил Бычков.

ИСТОЧНИК KP.RU