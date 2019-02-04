2019-02-04T03:24:05+03:00
Спорт

Сборная Якутии по ушу завоевала 12 золотых медалей на чемпионате ДФО

Право представлять республику получили 22 спортсмена
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Команда состояла из чемпионов и призёров чемпионата республики, состоявшегося в декабре прошлого года.Команда состояла из чемпионов и призёров чемпионата республики, состоявшегося в декабре прошлого года.
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С 31 января по 3 февраля в Благовещенске прошёл 13-й чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по ушу, в котором приняли участие более 250 спортсменов в возрасте от 7 до 85 лет из семи субъектов округа.

Право представлять Якутию получили 22 спортсмена, выступивших по трём видам ушу: таолу, юньчуньцюань и саньда. Так, сборная республики завоевала 12 золотых, девять серебряных и пять бронзовых медалей, рассказал руководитель Федерации ушу Василий Самсонов.

«Команда состояла из чемпионов и призёров чемпионата республики, состоявшегося в декабре прошлого года. Мы, конечно, очень рады результатам, так как многие ребята перевыполнили план. Среди нас не было лидеров, которые не смогли принять участие из-за травм и финансовых соображений, так как все ездили за свой счёт, — говорит Василий Миронович. — В планах — участие в конце марта в первенстве чемпионата России в Москве».

ИСТОЧНИК KP.RU

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