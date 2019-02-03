СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-03T10:56:08+03:00

До ввода в эксплуатацию новой школы все дети 203 микрорайона будут учиться в «Айыы КыҺата».

Ее открытие запланировано на 2020 год

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Определено место для строительства новой школы в 203 микрорайоне Якутска. Строительство начнётся уже в этом году, открытие запланировано на 2020-й.

Новая общеобразовательная школа на 360 мест будет построена по соседству со школой «Айыы Кыhата» (202 мкр, корпус 33), справа от нее. Расположением нового соцобъекта глава кабмина Якутии Владимир Солодов поделился на своей странице в Инстаграм.

Новая общеобразовательная школа на 360 мест будет построена по соседству со школой «Айыы Кыhата», справа от нее.Фото: Социальные сети

Проект образовательного учреждения одобрен, проектно-сметная документация проходит экспертизу. Финансирование предусмотрено в рамках инвестпрограммы Якутии.

В 203 микрорайоне Якутска изначально было запланировано создание единого образовательного кластера. В его состав, кроме «Айыы Кы ата», войдут два детских сада и ещё одна школа.

До её ввода все дети 203 микрорайона будут учиться в «Айыы Кы ата» и в дополнительных классах. Они разместятся на один учебный год в новом здании библиотеки, примыкающем к Детской школе искусств.

Приём детей в первые классы «Айыы Кы ата» взят на контроль правительства республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU