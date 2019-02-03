В Якутске восстановили теплоснабжение 10-этажного дома

СЕГОДНЯ 10:28 2019-02-03T10:39:41+03:00

Из-за остановки подачи холодной воды в 10-этажном доме с автономным газовым отоплением возникли проблемы с теплоснабжением.

Жильцы целые сутки оставались без воды, возникли проблемы с отоплением

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В Якутске восстановили теплоснабжение в 10-этажном многоквартирном доме с автономным отоплением.

Днем 2 февраля в доме №10/1 на улице Воинская произошел обрыв греющего кабеля трубопровода, который оставил жильцов без холодной воды. В 15 квартирах были кратковременные остановки газовых котлов из-за утечек воды из батарей отопления.

На устранение последствий аварии ушли сутки. Сантехники заменили замерзшую трубу, утеплили ее и проложили соединительный кабель для подключения к сетям от соседней котельной

Сейчас подача холодной воды восстановлена, значительных перепадов температуры в квартирах не зафиксировано, теплоснабжению дома ничто не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU