СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-02T12:40:12+03:00

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В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в микрорайоне Западный в ночь на 2 февраля.

Прибывшие на место пожарные были бессильны – огонь уже полностью охватил здание.

Жилой дом площадью 106 квадратных метров был полностью уничтожен огнем. В пожаре погибла женщина 1928 года рождения.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекалось 4 единицы техники и 9 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU