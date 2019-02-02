В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина
Жилой дом площадью 106 квадратных метров полностью уничтожен огнем
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
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В Нюрбе сгорел частный дом, погибла пожилая женщина. Трагедия произошла в микрорайоне Западный в ночь на 2 февраля.
Прибывшие на место пожарные были бессильны – огонь уже полностью охватил здание.
Жилой дом площадью 106 квадратных метров был полностью уничтожен огнем. В пожаре погибла женщина 1928 года рождения.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекалось 4 единицы техники и 9 человек личного состава.
ИСТОЧНИК KP.RU