СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-02T12:30:42+03:00

Это больше, чем во всех остальных регионах России

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В рамках проекта «Школьный автобус» Якутия получила 93 новых автобуса для перевозки детей.

Из всех регионов России республика получила самое большое количество школьного транспорта: 56 автобусов ГАЗ на 10-12 мест, 34 автобуса ПАЗ на 23 места и три автобуса УАЗ на 12 мест. Общая стоимость школьного транспорта составила 155 млн рублей.

Автобусы предназначены для труднодоступных районов Якутии, которые действительно нуждаются в транспорте для перевозки детей. Все транспортные средства полноприводные, в северном исполнении.

1 февраля ключи от новеньких автобусов были переданы Маарской школе Нюрбинского района, Борулахской школе Верхоянского района, Индигирской школе Момского района, Танаринской школе и школе им. Е.Е. Эверстова Кобяйского района.

В 2017 году в рамках проекта «Школьный автобус» Якутия получила 38 единиц автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU