СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-01T10:15:57+03:00

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Айсен Николаев выдвинул двух номинантов на премию «Якутянин года». Об этом глава республики написал в своем аккаунте в Инстаграм.

- Номинаций много, но выбрал для себя две. Считаю, что в номинации «В здоровом теле - здоровый дух» достойное место может занять Иван Белолюбский - известный спортсмен, семикратный победитель «Игр Дыгына». Образец мужества и спортивного характера. А в номинации «Добрые вести» - известный блогер, автор канала на YouTube «Клевая рыбалка» Вячеслав Бродников. Он рассказывает о нашем удивительном северном крае всему миру, - поделился с подписчиками Айсен Николаев.

Премия «Якутянин года – 2018. Якутск» учреждена для выявления современных героев. Конкурс проводится по номинациям: «Сила духа», «Добрые вести», «В здоровом теле – здоровый дух», «Золотое сердце», «Чистый город», «Активный бизнес».

По итогам народного и экспертного голосования будут определены шесть лауреатов и один обладатель Гран-при премии «Якутянин года — 2018. Якутск».

Награждение лауреатов премии пройдет 27 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU