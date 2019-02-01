В Якутии владельцы дальневосточных гектаров получили поддержку на сумму более 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-01T09:49:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Якутии участники программы «Дальневосточный гектар» получили поддержку на сумму более 40 миллионов рублей. Такие данные приводит Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Для участников программы «Дальневосточный гектар» разработаны специализированные региональные меры поддержки. Из них наиболее популярны субсидии, стимулирующие животноводство в личных подсобных хозяйствах, грант на поддержку создания личных хозяйств населения, грант «Начинающий фермер», предоставление льготы на древесину для ИЖС и субсидий на поддержку малых форм хозяйствования.

В Якутии разработан и реализуется проект «Якутский гектар», который предусматривает предоставление дополнительных участков земли для расширения хозяйств. Также действует кредитная программа, по которой можно получить до 1,5 млн рублей на обустройство участка под 11-14,5% годовых.

Как сообщает Минвостокразвития РФ, за время действия программы «Дальневосточный гектар» мерами господдержки воспользовались около 1,8 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU